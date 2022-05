Messinaservizi, 147 lavoratori stabilizzati, soddisfazione di Claudio Cardile

In riferimento all’approvazione della trasformazione dei contratti a tempo determinato dei 147 dipendenti di Messinaservizi in contratti a tempo indeterminato, il Presidente del Consiglio Comunale Claudio Cardile in una nota esprime “soddisfazione per l’importante risultato raggiunto a nome mio e dell’intero Consiglio Comunale. Finalmente si procederà alla stabilizzazione dei lavoratori precari della Messinaservizi Bene Comune spa.

Dopo l’adozione da parte del Consiglio Comunale del Piano Tari 2022 ed anche a seguito dell’approvazione di un importante ordine del giorno con cui il Civico Consesso ne chiedeva la stabilizzazione, adesso arriva la firma del contratto a tempo indeterminato”.

