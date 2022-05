Messinaservizi, 147 lavoratori a tempo indeterminato, soddisfatti Cgil e Uil

Sarà una giornata difficile da dimenticare per i 147 lavoratori della Messina Servizi Bene Comune che oggi e domani, a seguito dell’Assemblea dei soci della Messinaservizi che ha deliberato positivamente sulla trasformazione dei contratti, firmeranno, appunto, per il tempo indeterminato. Soddisfazione esprimono anche i sindacati.

«E’ un momento di grande soddisfazione – affermano il segretario generale della FP CGIL Francesco Fucile e i dirigenti sindacali Carmelo Pino e Rosario Scudellà –, perché dopo tanti mesi di attesa e di ansia fino all’ultima seduta del consiglio comunale che ha responsabilmente votato all’unanimità l’atto di indirizzo che ha consentito la trasformazione dei contratti, oggi i lavoratori possono gioire, e noi con loro. Come FP CGIL abbiamo sempre creduto e ci siamo sempre battutti perché si potesse giungere alla soluzione a cui si è fortuntamente arrivati, un risultato che ha un valore doppio: non solo per i lavoratori, ma anche per la città, che potrà usufruire di servizi necessari ed essenziali per la pulizia e il decoro di Messina, quale, appunto, la prosecuzione del porta a porta. L’obiettivo è quello di andare avanti con ulteriori politiche di implementazione del personale e soprattutto con una sempre migliore organizzazione dei servizi»

“Esprimiamo soddisfazione per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti dei lavoratori di Messina Servizi – dichiara la Uiltrasporti Messina – Apprendiamo che l’assemblea dei soci di MSBC ha deliberato positivamente in merito alla trasformazione dei contratti dando seguito all’atto di indirizzo votato all’unanimità dal Consiglio Comunale nei giorni scorsi. I lavoratori già da oggi firmeranno la stabilizzazione a tempo indeterminato . “Un atto positivo e di buon senso, fortemente voluto dal sindacato che così pone fino ad un’ampia fetta di precarietà in azienda. Un passaggio voluto dal consiglio comunale che accogliamo con soddisfazione, necessario a garantire la prosecuzione del servizio di raccolta porta a porta in città – conclude la Uiltrasporti – ma urgenti riteniamo ulteriori innesti di personale e una migliore organizzazione aziendale per ridurre i costi e

porre rimedio al degrado riscontrato in città in questi anni nelle attività di spazzamento e di scerbatura”.

