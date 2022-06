Catarratti, Geraci: “emergenza idrica e strada impraticabile”

“Le popolose Palazzine del villaggio di Catarratti sono ben lontane dall’avere una erogazione dell’acqua pubblica h24, ed i residenti, nelle poche ore di flusso idrico verso la loro zona, rimediano con i serbatoi personali.

Ma da qualche tempo – denuncia il consigliere Geraci – la situazione si è notevolmente aggravata e sono continue le segnalazioni e le lamentele di famiglie che non riescono più a riempire nemmeno il serbatoio personale.

A questo si aggiungono le condizioni fatiscenti dell’ unica strada di collegamento del villaggio con il centro cittadino, praticamente distrutta dai mezzi a lavoro sul torrente Bisconte Catarratti.

Per questo ho scritto stamane al Commissario Straordinario Santoro, chiedendo di intervenire attraverso l’ AMAM, per garantire alle tante famiglie residenti, un bene primario come l’acqua e sollecitare ancora una volta la ditta che opera sul torrente i lavori di messa in sicurezza, ad iniziare il rifacimento del manto stradale”, conclude il consigliere uscente della Terza Circoscrizione, Alessandro Geraci.

