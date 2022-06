Celebrato oggi il Solenne Pontificale della Madonna della Lettera – GALLERY

di Umberto Frassica – Stamane alle ore 11 nella Basilica Cattedrale si è svolto il Solenne Pontificale in onore della Madonna della Lettera, Patrona di Messina.

A presiedere la celebrazione S.E.R. Mons. Salvatore Pappalardo, Vescovo Emerito di Siracusa.

Hanno concelebrato al rito anche i Vescovi: Mons. Giovanni Accolla, Arcivescovo di Messina; Mons. Cesare Di Pietro, Vescovo Ausiliare di Messina; Mons. Vittorio Mondello, Vescovo Emerito di Reggio Calabria; Mons. Guglielmo Giombanco, Vescovo di Patti.

Presenti anche tutte le autorità civili e militari.

Molti i fedeli accorsi a partecipare alla celebrazione in onore della propria Patrona.

Mons. Accolla a inizio celebrazione ha ringraziato affettuosamente Mons. Pappalardo per la sua paterna presenza, in questo giorno solennissimo per la nostra città.

Pappalardo durante l’omelia ha pregato Maria, la Veloce Ascoltatrice, di intercedere per i bisogni di tutti noi.

A conclusione l’omaggio del cero a Maria da parte delle confraternite e il canto corale del Salve Regina. Prima della benedizione finale i ringraziamenti e gli auguri da parte del nostro Arcivescovo a tutti coloro che in questo giorno solenne festeggiano l’onomastico.

Oggi alle 18:30 si terrà per le vie delle città la processione del fercolo della Madonna della Lettera dopo due anni di sosta a causa della pandemia.

