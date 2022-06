Incidenti bus Atm, l’azienda rende noto di aver provveduto ad accertamenti

di Michele Bruno – Atm Spa, dopo gli incidenti che hanno avuto come protagonisti proprio alcuni mezzi dell’azienda, provvede a rispondere alle critiche dei sindacati Uiltrasporti e Filt Cgil, rendendo noto di aver provveduto ad accertamenti sui mezzi stessi.

“In merito alle notizie false e agli allarmismi che sono stati diffusi nei giorni scorsi e che continuano a essere diffusi da alcuni soggetti per pura propaganda elettorale, ATM S.p.A. ci tiene a rendere pubblici gli esiti della relazione che è stata effettuata nel merito dei singoli episodi.

La perizia statuisce che tutti i mezzi, che sfortunatamente sono stati coinvolti in incidenti nei giorni scorsi, erano perfettamente revisionati e funzionanti dal punto di vista tecnico e meccanico.

Con particolare riferimento al veicolo A51 che ha colpito le auto parcheggiate nella giornata di sabato (si legga qui), la ditta esterna, un’officina autorizzata dalla Motorizzazione per la revisione degli autobus incaricata di fare le verifiche del caso, ha effettuato un collaudo dell’impianto frenante e confermato il perfetto funzionamento del bus con parametri perfettamente rispondenti ai valori previsti dalla legge, rilasciandone ampia certificazione.

Lo stesso si può dire anche del veicolo che ha subito il surriscaldamento dei freni nella zona delle Masse. Anche in questo caso, le perizie effettuate sul bus non hanno evidenziato alcuna anomalia di funzionamento del sistema frenante e la piena corrispondenza con quanto previsto dalla legge.

Diverso quanto emerso dall’analisi dell’autobus che ha preso fuoco al terminal ZIR (si veda qui). Il veicolo, infatti, pur essendo revisionato e funzionante è stato vittima di un guasto ricorrente che colpisce il modello in questione, certificato da circa 700 guasti registrati in circostanze similari in varie parti del mondo e 80 roghi in Italia. Per precauzione tutti i veicoli della stessa serie di proprietà di ATM S.p.A. sono stati sospesi dal servizio per approfondire eventuali anomalie di funzionamento. Inoltre, è in corso una trattativa con la ditta costruttrice per prevedere una sorta di estintore automatico indipendente per prevenire altri incidenti”.

Ed aggiunge in un secondo momento:

“A integrazione di quanto precedentemente diffuso, ATM S.p.A. rende noto di aver appena ricevuto un’ulteriore conferma dell’efficienza del bus A51. L’officina autorizzata dalla casa costruttrice del mezzo, infatti, ha scaricato i dati contenuti nella centralina di bordo che non ha rilevato anomalie di funzionamento né blackout tecnici, per cui anche la ventilata ipotesi di uno spegnimento improvviso del bus è totalmente da escludere. Questo ultimo elemento conferma l’infondatezza delle notizie diffuse negli ultimi giorni e rende merito al personale tecnico dell’azienda che con grande senso di responsabilità e spirito di sacrifico garantisce l’erogazione di un servizio di qualità alla cittadinanza”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it