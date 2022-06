Quarto giorno di sciopero della fame per il copresidente del Comitato Transpartito Esistono i diritti Gaetano D’Amico. Lo storico radicale palermitano denuncia la “fame di informazione” sui referendum giustizia che verranno votati il prossimo 12 giugno e di cui si parla pochissimo.

“Del referendum sulla giustizia si parla solo negli spazi delle tribune politiche a orari improbabili e non c’è copertura mediatica. Tra l’altro i partiti non ne stanno facendo una priorità politica quindi i cittadini non possono fare una scelta consapevole.”

I referendum riguardano l’amministrazione della giustizia ma anche la presunzione di innocenza:

