EleMe22: De Domenico su lotta alla mafia, “prerequisito per la nostra amministrazione”

“Non sono soltanto punto programmatici. A Scuola è importante promuovere la cultura della legalità”.

” Sono contento che questo incontro si sia svolto in una scuola. Promuovere la cultura della legalità tra i giovani è un aspetto fondamentale”. Lo ha detto Franco De Domenico, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra a Messina, partecipando all’incontro pubblico con gli aspiranti sindaci, organizzato al liceo Maurolico dalla scuola, insieme a ‘Libera’ e ‘Addiopizzo’.

“Abbiamo ribadito come la legalità e la la lotta alla mafia siano prerequisiti e non soltanto punti del nostro programma – osserva De Domenico – e la nostra amministrazione sarà la più trasparente e attiva nella lotta alla corruzione”.

“L’incontro di oggi testimonia l’importanza e il valore della sinergia tra istituzioni, per educare al pieno rispetto delle regole e a non abbassare mai la guardia. L’attuazione di pratiche virtuose e la promozione saranno aspetti prioritari per noi”, ha concluso il candidato sindaco a Messina.

