Interruzione enel, manca l’acqua in parte della zona nord

L’interruzione elettrica, nelle prime ore di oggi venerdì 10 giugno, non ha consentito

il regolare funzionamento dell’impianto di sollevamento che alimenta il serbatoio

principale di una vasta zona della città nella zona nord di Messina e per questo l’erogazione

dell’acqua avverrà in quantità e orari diversi dal consueto.

Interessati gli abitati dei villaggi di Camaro, e quelli compresi tra Viale Giostra, via

Palermo alta e San Jachiddu sino a Torre Faro, inclusi i villaggi collinari di San

Michele, Masse, Castanea, Curcuraci, Marotta e Faro Superiore.

Gli utenti potranno seguire gli aggiornamenti sul sito di Amam e segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero dedicato 090.3687722 o sulla pagina social qui: (2) AMAM SpA | Facebook

