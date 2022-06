Eleme2022, giornata di disagi ai seggi

Molti disagi in questa tornata elettorale, non solo per la mancanza di presidenti di seggio in molte sezioni, ma anche, soprattutto nella zona Nord della città, legati al cambio di seggio di tanti votanti. Pare che molte comunicazioni di cambio sezione inviate per posta ordinaria non siano arrivate e dunque il cittadino crede di essere nella vecchia sezione e si presenta al vecchio seggio.

Nonostante i problemi a trovare i presidenti, il voto è iniziato regolarmente stamane alle 7. Molte anche le file al seggio stamattina, volte di un’ora in alcune sezioni negli orari di punta intorno a mezzogiorno, e ritardi nell’elaborazione dati. Il motivo dei ritardi al seggio probabilmente è anche legato al numero delle schede su cui esprimersi, tra amministrative e referendum.

In caso di problemi è possibile chiamare questi numeri del Comune di Messina: 0907722710; 090772254; 0907722711; 0907722105; 0907722628; 0907722544.

