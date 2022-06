Queermesse, Liberazione Queer+ lancia un pride alternativo lgbt+

“Aspettando che l’esito delle elezioni amministrative della nostra città possa portare la ventata di cambiamento per cui LiberazioneQueer è impegnata in prima linea da anni, vogliamo confermare l’esigenza di sentirci rappresentatə e trovare il nostro posto, per rivendicare i nostri spazi all’interno del territorio.

Da qui nasce il bisogno di trovare rimedio alla difficoltà nell’abbattere il muro della scarsa attitudine alla partecipazione culturale, sociale e politica della Messina del 21° secolo.

In questo contesto Liberazione Queer+ Messina, con delle nuove energie e delle nuove idee, continua a resistere e a portare avanti dal basso le battaglie di autodeterminazione e di dignità delle persone.

In tutto il mondo sono ripartiti pride mossi da una tendenza a compiere scelte orientate esclusivamente al management economico e al marketing rainbow, pride che si risolvono in “semplici” parate che, nonostante abbiano i moti di Stonewall come precursori, non danno più le stesse occasioni di crescita personale e politica.

Percepiamo l’esigenza di creare autonomamente spazi fisici e mentali liberi, proprio per questo è con estremo orgoglio che presentiamo la nostra Queermesse: una rassegna di eventi, mostre e momenti performativi e divulgativi.

La Queermesse si propone come un’iniziativa che unisce divulgazione e arte allo scopo di aumentare la socialità in un contesto di isolamento individuale, ancora più accentuato per la comunità queer.

Gli eventi riguarderanno la dimensione locale ed internazionale del movimento queer, andando anche ad analizzare le esperienze del attivistə del mondo arabo; ci sarà inoltre una performance pubblica contro gli autoritarismi in riferimento alla guerra in Ucraina.

La Queermesse si svolgerà presso il Parco Horcynus Orca e la libreria Colapesce dal 20 fino al 22 Luglio.

La nostra comunità lotta per tutte le soggettività oppresse: il cambiamento è realizzabile solo con la vostra collaborazione, in questo processo lungo ma sicuramente fruttuoso.

I nostri corpi valicano confini, territori e categorie sociali e si fanno strada verso un futuro più giusto.

La Queermesse non è un’occasione isolata, ma un bacino di idee condivise internazionalmente, sempre più forti e sempre più presenti”.

Ad annunciare l’iniziativa è il movimento apartitico Liberazione Queer+, che si batte a Messina per i diritti della comunità Lgbtqi+.

