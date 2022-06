Un camion, entrato nello svincolo autostradale di Boccetta è precipitato all’interno del cortile dell’attiguo Liceo Archimede. Non si conoscono le cause dell’incidente autonomo. Pare che l’autista non abbia subito conseguenze gravi, sul posto ambulanza, mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco.

