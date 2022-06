Eleme2022, chi sono i Presidenti delle sei Circoscrizioni

di Michele Bruno – Si delineano i nomi dei Presidenti delle sei Circoscrizioni, nonostante ancora i dati sul sito del Comune non siano caricati completamente e non si sappiano i nomi di tutti i consiglieri.

Alla Prima Circoscrizione (da Giampilieri a Tremestieri) il nuovo Presidente è il deluchiano Alessandro Costa, che ha battuto la concorrenza del Presidente uscente Giovanni Scopelliti ora con il centrodestra, ma eletto 4 anni fa con il centrosinistra, in quota Sicilia Futura, con un avvincente testa a testa. Soltanto terzo il giovane Francesco Greco, su cui il Centrosinistra aveva fortemente puntato.

Non c’è storia alla Seconda Circoscrizione (da Pistunina a Rione Taormina). Il Presidente uscente Davide Siracusano viene riconfermato con una schiacciante vittoria sugli avversari, forte del sostegno del centrodestra. Più o meno appaiati Giampiero Terranova, candidato del centrosinistra in quota Articolo Uno, e Tonino Stracuzzi per Sicilia Vera.

Stravince il centrodestra anche alla Terza (da Gazzi in poi) con Alessandro Cacciotto, uomo di Fratelli d’Italia molto vicino a Libero Gioveni, che ha preso il posto dell’uscente Lino Cucé, passato con la Lega di Germanà dopo essere stato messo da parte. Dietro di lui Giuseppe Coglitore con Sicilia Vera e di poco terzo il pentastellato Alessandro Geraci per il centrosinistra. Quarto e molto indietro Agatino Bonarrigo con la sua lista civica.

Nella Quarta (Centro Storico) vince dopo un testa a testa il Centrosinistra con Matteo Grasso, davanti a Nicola Lauro, candidato del centrodestra. Dietro Santina Manganaro di Sicilia Vera e ultimo il giovane Lillo Valvieri, con la lista civica Valvieri Presidente.

Netta vittoria per il centrodestra ancora alla Quinta (Giostra – Paradiso) con Raffaele Verso, davanti a Giulio Fragale (centrosinistra) e Luca Baldi (Sicilia Vera). Quarto Ivan Calì, unico candidato nei quartieri dalla lista Messina in Comune di Gino Sturniolo.

Altro Presidente al Centrodestra è Francesco Pagano, davanti a Massimo Costanzo di Sicilia Vera e Mario Biancuzzo, veterano dei consiglieri della Sesta (da Contemplazione ad Orto Liuzzo), per il Centrosinistra.

In conclusione si può dire che il centrodestra domina nel territorio prendendo quattro Presidenti su sei, solo uno al centrosinistra e a Sicilia Vera. Nonostante la vittoria schiacciante di Federico Basile, nuovo Sindaco di Messina, al primo turno, il centrodestra continua ad essere molto forte e ben radicato, considerando anche il 34% del totale delle liste per il rinnovo del Consiglio Comunale ed il voto disgiunto che ha premiato il candidato sindaco deluchiano e sfavorito Maurizio Croce. Il dato conferma però le difficoltà del centrosinistra.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it