Caso Di Maio, Francesco D’Uva lascia M5S

di Michele Bruno – «Sono stati giorni molto difficili, ore calde, in cui molti di noi sono stati messi di fronte a un bivio cioè scegliere se assumere posizioni politiche solo per opportunismo partitico oppure garantire la stabilità e la credibilità dell’Italia nell’interesse dei cittadini. Abbiamo scelto, senza esitazione alcuna, di fare il bene del Paese. Agli interessi partitici abbiamo interposto gli interessi degli italiani.

Non è stata una scelta facile né superficiale. È stata una scelta meditata e sofferta, frutto della consapevolezza di una nuova maturità che deve guidarci nei mesi a venire. Avvertiamo forte il senso di responsabilità di questo percorso con cui intendiamo gettare le basi per un futuro migliore, che riparta dai territori e dagli enti più prossimi ai cittadini. Insieme».

A dare la notizia su facebook è il deputato questore della Camera Francesco D’Uva, che ha deciso di lasciare M5S per aderire al nuovo progetto del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, “Insieme per il futuro”.

Luigi di Maio ha rotto con il movimento che lo ha eletto dopo aver attaccato il leader Giuseppe Conte sulla sconfitta alle amministrative e dopo la diatriba sulla posizione da tenere riguardo la guerra in Ucraina.

Di Maio ha deciso di sostenere la posizione del Governo Draghi e di distaccarsi totalmente dalla linea dell’ex Premier.

D’Uva in questi giorni aveva definito inaccettabili gli attacchi che a loro volta erano arrivati dalla parte contiana e irresponsabili perché mettevano a rischio la tenuta del Governo.

