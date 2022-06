L’ACR Messina è ufficialmente iscritto al prossimo campionato di Lega Pro

di Umberto Frassica – Il patron dell’ACR Messina, Pietro Sciotto, ha ufficialmente iscritto la società giallorossa al prossimo campionato di Lega Pro.

A comunicarlo è stato lo stesso presidente Sciotto con una conferenza stampa nel pomeriggio: “L’amore per questa squadra ha prevalso su tutto, siamo pronti ad affrontare la serie C con un anno di esperienza in più sulle spalle”.

Sciotto ha cosi confutato ogni dubbio, portando serenità nell’ambiente dopo giorni in cui si cominciava a respirare un certo scetticismo sull’iscrizione della società al prossimo campionato.

Lunedì si era anche svolto un incontro a palazzo Zanca (si legga qui) col sindaco Federico Basile, e anche se non era stato raggiunto alcun accordo, si cominciava a percepire un certo ottimismo.

Presente in conferenza stampa anche il dg Lello Manfredi che ha commentato così:

” Fino a pochi giorni fa non sapevo quali sarebbero state le scelte del presidente. A mezzogiorno mi è stata comunicata la fumata bianca. Il presidente voleva condividere la sua gioia con la città. Anche la stampa deve unirsi attorno a questa realtà, senza divisioni. Ci ha reso felici, come tutti i tifosi del Messina. Più volte ci siamo detti che sarebbe stato complicato”.

Ora la società tutta chiede ai tifosi di affrontare questa nuova sfida uniti per rilanciare il Messina e affrontare il campionato compatti e a testa alta.

