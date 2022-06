Rossana Carrubba resta Direttore Generale, uno dei primi atti di Basile

di Michele Bruno – Arriva il decreto di nomina con cui Rossana Carrubba, segretaria generale del Comune di Messina, cumula in sé anche i poteri del Direttore Generale.

A stabilirlo il Sindaco Federico Basile. Si tratta di un incarico già ricoperto in due occasioni da Carruba. L’ultima in questo periodo commissariale pre-elezioni, quando Basile ha lasciato l’incarico a lui precedentemente attribuito per candidarsi a Sindaco.

Ma già nel 2019 La Segretaria era stata anche Dg, per lasciare poi l’incarico proprio a Basile.

La conferma nel ruolo arriva, secondo il Sindaco, (come si legge nel decreto di nomina) perché:

«nel corso dello svolgimento dell’incarico ha dimostrato di possedere le attitudini e le capacità professionali per proficuo adempimento anche delle funzioni direttoriali prefigurate dalla legge e dai regolamenti comunali, come ampiamente attestato anche dal curriculum e dall’attività concretamente svolta».

Ma anche perché il costo è minore rispetto alla nomina di una nuova figura dall’esterno. Si tratta di dare a Carrubba un emolumento aggiuntivo (45mila euro, lordi oltre oneri ed accessori nella misura di legge) e non un nuovo stipendio per intero.

«La scelta – ha detto anche il primo cittadino – nell’ottica della continuità amministrativa anche perché dalla funzione di direzione generale dipendono diverse attività del Comune. Serviva ricoprire immediatamente quel ruolo. per tutte le altre valutazioni invece avremo un po’ più di tempo perché occorrerà definire anche il piano dell’organico del Comune di Messina».

Anche il Commissario Leonardo Santoro, ormai terminate le sue funzioni, ha espresso soddisfazione:

«Leggo della riconferma dell’incarico di D.G. del comune di Messina, alla dottoressa Rossana Carrubba e desidero esprimerle le mie congratulazioni. La scelta conferma la determinazione già adottata “intuito personae” da parte della struttura commissariale straordinaria. L’incarico, oggi confermato dal neo sindaco, garantisce la prosecuzione dell’ attività di riordino ed ottimizzazione delle risorse umane del comune di Messina, senza soluzioni di continuità rispetto le direttive commissariali già adottate nei mesi scorsi, migliorando sensibilmente efficienza ed efficacia della macchina organizzativa comunale».

Cateno De Luca, va detto, aveva eliminato la figura nel 2018, appena eletto, perché non rientrava nel suo progetto politico, salutando l’ex Dg Antonio Le Donne. Nel 2019 si cambia idea, con la nomina di Carruba prima e poi Basile.

