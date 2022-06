Basile vuole incontrare gli avversari, Croce va in Consiglio

di Michele Bruno – Domani il Sindaco Federico Basile ha convocato un incontro a Palazzo Zanca a cui ha invitato i candidati sindaco avversari per un confronto «nell’ottica di avviare un dialogo costruttivo finalizzato a favorire il progresso economico, sociale e culturale della Città di Messina».

Una decisione che probabilmente deriva anche dal dubbio sul premio di maggioranza. Nel caso Basile non abbia la maggioranza in Consiglio dovrà per forza scendere a patti con l’opposizione.

Sembra che ad accettare l’invito siano stati per primi Maurizio Croce per il centrodestra e Salvatore Todaro per le due liste che a lui facevano riferimento.

In questa occasione Maurizio Croce ha anche fatto un ripensamento. Accetterà il ruolo in Consiglio Comunale in quanto candidato sindaco giunto secondo. Commentando a caldo ci aveva riferito di non esserne disposto.

Anche Franco De Domenico parteciperà. Non sarà una presenza passiva e di cortesia ma bensì in continuità con quella che è stata tutta la campagna elettorale e la proposta portata in piazza: inclusione, nuove idee e coraggio.

Per il candidato di centrosinistra bisogna puntare sull’eccellenza e sulla qualità, con l’obiettivo di valorizzare le nostre bellezze e di divulgarle nel mondo, offrendo un sostegno concreto a chi continua a fare cultura nel nostro territorio.

Viene chiesto uno sforzo in più rispetto quanto fatto dalla passata Giunta. E viene ribadito che il centrosinistra è all’opposizione e vigilerà sui conti e su come verranno spesi i fondi destinati ai progetti per Messina.

