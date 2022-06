“Oltre le apparenze” e “Sesto senso”, mostra bipersonale a Spazio Macos

Venerdì 24 giugno 2022, alle ore 18.30, presso l’elegante location di Spazio Macos, in Via Cardines, 16 a Messina, sarà inaugurata la mostra bipersonale d’arte contemporanea, curata da Mamy Costa e che si compone di due collezioni, per un totale di circa 26 opere, con stili diversi e rappresentazioni diverse della natura, della vita, ma che si amalgamano bene in un corale lavoro informale.

Di seguito alcuni passi della presentazione di Mamy Costa:

«La personale “Oltre le apparenze” di Augusto Arrotta, messinese, propone, con l’analitica capacità di introspezione che gli è tipica, il microcosmo dell’umano, il macrocosmo degli spazi siderali, la realtà mutevole e rituale del mondo naturale, imprimendone nelle sue opere essenziali visioni trasfiguranti, dense percezioni, sentimenti e riflessioni che fluiscono verso una lirica sintesi oltre le apparenze.

Nell’altra personale dal titolo “Sesto senso” della romana Cinzia Ruzzetti, viene proposta un’arte vitale, vibrante, fresca. La natura, il paesaggio, le nature morte, le molteplici forme che costituiscono il repertorio della sua espressione vi trovano linfa perenne. L’artista ci porta di fronte a visoni di fiori che si offrono allo sguardo partecipe e ammaliato… Ci svela con impressionistica immediatezza le voci del cuore, le ragioni del pensiero, le intuizioni che animano la creatività».

In galleria saranno presenti entrambi gli artisti (infatti Cinzia Ruzzetti giungerà a proposito da Roma) accolti dal presidente dell’Associazione Apat dr. Carmelo Briante. Gli artisti potranno dialogare con il pubblico e la stampa.

La mostra sarà visitabile adottando le misure precauzionali per la tutela della salute pubblica. La mostra si potrà fruire anche on line con video su tutti i social.

Orari: Spazio Macos in Via Cardines 16, dalle 17.30 alle 20.00 dal martedì al sabato, si può anche prenotare al 3407760578.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it