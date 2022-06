Teatro dei Tre Mestieri di Messina, al via la rassegna estiva “Fuori in Scena”

Ritorna il teatro all’aperto ai 3 Mestieri di Messina.

Da venerdì 24 giugno alle ore 21.15 prenderà il via la rassegna estiva “Fuori in Scena” con Rosa, la cantatrice del Sud: scritto e interpretato da Laura Giordani, con le musiche eseguite dal vivo da Mimmo Aiola, questo spettacolo racconta la vita Rosa Balistreri attraverso il racconto della sua vita ed il suono delle sue canzoni.

“Riportare alla memoria del popolo siciliano quelle note, quelle parole, le nenie, le ninnenanne, i canti d’amore, i canti di protesta, la nostra tradizione, i nostri costumi, i proverbi, le manìe, i colori e i sapori e tanto altro di questa nostra terra di Sicilia”.

Con queste parole Laura Giordani, attrice, cantante e regista, vincitrice del premio Pasinetti al Festival di Venezia 2020 per la sua interpretazione di “Katia” ne “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante, film che si è pregiato anche di ben 5 Nastri d’Argento.

Saranno in totale 7 gli spettacoli che verranno ospitati nello spazio esterno del Teatro dei 3 Mestieri, che si concluderanno il 18 agosto con Mari di Tino Caspanello.

La rassegna Fuori in Scena è stata realizzata con il sostegno di Latitudini, della Regione Siciliana e di Caronte & Tourist.

Venerdì 24 giugno verrà dato spazio anche all’arte, con l’inaugurazione alle ore 19.30 della mostra personale di Cecilia Coletta, “Le donne di Cico”, che rientra nell’ambito di TeatrArt, ciclo di mostre curato da Dania Mondello.

L’inaugurazione sarà accompagnata da un aperitivo organizzato dal Teatro dei 3 Mestieri.

La mostra di Cecilia Coletta sarà visitabile fino al 21 luglio e sarà aperta in occasione degli eventi che si svolgeranno al Teatro dei 3 Mestieri.

Biografia:

Cecilia Coletta nasce a Messina nel 1989, si diploma in “Grafica Pubblicitaria” all’Istituto d’Arte di Milazzo (ME) e si laurea in “Graphic Design” all’Accademia di belle Arti di Catania con il massimo dei voti.

Dal 2015 si dedica, parallelamente alla grafica, anche alla pittura, iniziata a scopo terapeutico dopo un periodo di crisi, firmandosi come C.co. Le sue tele, infatti, rappresentano soggetti femminili statici immersi in una solitudine fatta di oro “mistico”, fluid art, collage, strappi, errori e materiali di riciclo.

Dopo aver conseguito la laurea magistrale a Urbino (PU) in “Storia dell’Arte”, torna a Messina dove ha modo di collaborare, come artista e come grafica, per privati e per varie associazioni: in particolare dipinge due Panchine Rosse contro la violenza sulle donne [Torregrotta (ME), febbraio 2020; Roccavaldina (ME) agosto 2020] e realizza la grafica del libro per bambini “WELCOME.. DIREZIONE SUD!”degli autori Marica D’Amico e Faburama Ceesay per l’associazione Anymore Onlus.

Info e prenotazioni 090.622505 – whatsapp 349.8947473

“Fuori in Scena” – Teatro dei 3 Mestieri

24 Giugno

ROSA, LA CANTATRICE DEL SUD

Di e con Laura Giordani e Mimmo Aiola

4 Luglio

PINOCCHIO

Di e con Angelo Gallo

Produzione Teatro della Maruca

14 Luglio

SINDROME ITALIA

Di e con Tiziana Francesca Vaccaro

Musiche originali Andrea Balsamo

Con il sostegno di Officine Papage, Trac-Centro di Residenza Pugliese – Bottega degli Apocrifi- Manfredonia, r-Esistenze” (RC) / Compagnia DRACMA

21 Luglio

ANTIGONE – Il sogno della Farfalla

Di Donatella Venuti

Con Maria Milasi e Americo Melchionda

Regia Americo Melchionda

Produzione Officine Jonike Arti

5 Agosto

OPEN

Testi e regia Aurora Miriam Scala

Con Dario Garofalo, Luna Marongiu, Maria Chiara Pellitteri e Aurora Miriam Scala

Produzione La bottega del Pane

11 Agosto

LA FOTO DEL TURISTA

Di Giovanna Criscuolo

Con Vincenzo Volo e Giovanna Criscuolo

Regia Federico Magnano di San Lio

Produzione In Arte

18 Agosto

MARI

Di Tino Caspanello

con Cinzia Muscolino e Tino Caspanello

regia: Tino Caspanello

Produzione Teatro Pubblico Incanto

