Dispersione scolastica, Governo invia somme anche per Messina

“Abbiamo lavorato molto al fine di ridurre la dispersione scolastica e i divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria.

Le risorse stanziate dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del Pnrr, pari a 500 milioni di euro, sono un traguardo importantissimo per le scuole, per le studentesse e gli studenti che presentano fragilità negli apprendimenti, per i quali sarà possibile prevedere un approccio che ne valorizzi la motivazione e i talenti all’interno e all’esterno della scuola, valorizzando la sinergia con le risorse territoriali.

Alle scuole di primo e secondo grado delle regioni del Mezzogiorno è assegnata una quota complessiva di risorse pari al 51,16%” annuncia la sottosegretaria all’Istruzione, la messinese Barbara Floridia.

RISORSE PER LA SICILIA 74.407.923,74 €

RISORSE PER MESSINA E PROVINCIA 7.821.816,39 €

Di seguito le risorse assegnate alle scuole del messinese:

MESSINA BARCELLONA POZZO DI GOTTO I.S.BARCELLONA FERRARI 86.673,99 €;

MESSINA BARCELLONA POZZO DI GOTTO I.S.BARCELLONA FERRARI 276.133,08 €;

MESSINA BARCELLONA POZZO DI GOTTO ITT-LSSA COPERNICO 237.116,26 €;

MESSINA BARCELLONA POZZO DI GOTTO ITET “E. FERMI” ECONOMICO E TECNOLOGICO 212.220,04 €;

MESSINA BARCELLONA POZZO DI GOTTO BARCELLONA MEDI 134.198,08 €;

MESSINA BARCELLONA POZZO DI GOTTO I.C. CAPUANA 116.139,30 €;

MESSINA BARCELLONA POZZO DI GOTTO I.C. MILITI 88.780,87 €;

MESSINA CAPO D’ORLANDO ITC CAPO D’ORLANDO MERENDINO 310.163,10;

MESSINA CAPO D’ORLANDO LICEO LUCIO PICCOLO 188.835,98 €;

MESSINA GIARDINI-NAXOS I.C. GIARDINI 88.654,33 €;

MESSINA LIPARI IS ISA CONTI ELLER VAINICHER 39.402,24 €;

MESSINA LIPARI LIPARI 114.510,84 €,

MESSINA MESSINA IST.ISTR.SUP. “ANTONELLO” MESSINA 318.489,76 €;

MESSINA MESSINA I.S.MINUTOLI MESSINA 308.158,60 €;

MESSINA MESSINA VERONA TRENTO – MESSINA 281.561,16 €;

MESSINA MESSINA I.T.T.L. “CAIO DUILIO” 273.397,71 €;

MESSINA MESSINA IST. TEC. ECONOMICO “A.M.JACI” 221.367,54 €;

MESSINA MESSINA “SEGUENZA” MESSINA 215.211,98 €;

MESSINA MESSINA ” AINIS ” MESSINA 200.005,98 €;

MESSINA MESSINA I.S.”BISAZZA” ME 185.184,45 €;

MESSINA MESSINA “LA FARINA – BASILE” 181.944,89 €;

MESSINA MESSINA GIOVANNI XXIII VILL. ALDISIO 107.606,88 €;

MESSINA MESSINA IC N.2 D’ACQUISTO 99.071,08 €;

MESSINA MESSINA IC “CANNIZZARO-GALATTI”ME 86.715,85 €;

MESSINA MESSINA N.13″A.LUCIANI”ME 86.678,77 €;

MESSINA MESSINA N.15 ME “VITTORINI” 83.757,41 €;

MESSINA MILAZZO I.I.S. “RENATO GUTTUSO” 286.330,51 €;

MESSINA MILAZZO ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO E.MAJORANA 281.890,27 €;

MESSINA MILAZZO I.T. L.DA VINCI ECONOMICO TECNOLOGICO 262.881,59 €;

MESSINA MISTRETTA I.S.MISTRETTA MANZONI 181.470,60 €;

MESSINA NOVARA DI SICILIA I. C. NOVARA DI SICILIA 72.262,60 €;

MESSINA PACE DEL MELA PACE DEL MELA 109.954,17 €;

MESSINA PATTI IIS BORGHESE – FARANDA – PATTI 227.988,48 €;

MESSINA PATTI LICEO VITTORIO EMANUELE III PATTI 127.937,69 €;

MESSINA PATTI N.3 PATTI 95.747,34 €;

MESSINA SANTA TERESA DI RIVA ISTITUTO SUPERIORE CAMINITI-TRIMARCHI 172.537,51 €;

MESSINA SANT’AGATA DI MILITELLO ITI S.AGATA M.LLO TORRICELLI 289.475,53 €;

MESSINA SANT’AGATA DI MILITELLO ITET ” G. TOMASI DI LAMPEDUSA” 286.159,38 €;

MESSINA SANT’AGATA DI MILITELLO I.I.S. SANT’AGATA DI M.LLO ” L.SCIASCIA” 178.143,06 €;

MESSINA SANTO STEFANO DI CAMASTRA I.C. SANTO STEFANO CAMASTRA 98.146,03 €;

MESSINA SAPONARA ISTITUTO COMPRENSIVO – SAPONARA 93.301,24 €;

MESSINA TAORMINA I.I.S.S. “PUGLIATTI ” TAORMINA 315.610,22 €;

