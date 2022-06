EleSicilia22, chi saranno i candidati messinesi all’Assemblea regionale siciliana? (gallery)

di Michele Bruno – Forse è ancora presto, le elezioni regionali saranno infatti a Novembre prossimo. Ci sono già i nomi principali per i candidati alla Presidenza della Regione Siciliana, tra quelli da tempo in campo, come Nello Musumeci (che ha lanciato la sua sfida al centrodestra minacciando di non ricandidarsi) e quello di Cateno De Luca in ticket con Dino Giarrusso.

Nel Centrosinistra ci saranno le primarie e già da tempo Claudio Fava si è proposto per l’area alla sinistra del Partito Democratico (Articolo Uno e Sinistra Italiana tra tutti). i dem hanno risposto con il magistrato Caterina Chinnici, figlia dell’illustre magistrato antimafia Rocco ed ex assessora della Giunta di Raffaele Lombardo.

Manca ancora il nome dei pentastellati, ma si parla principalmente di Giancarlo Cancelleri e Luigi Sunseri.

Ma chi saranno i candidati all’Assemblea Regionale Siciliana per Messina e Provincia? il nome più caldo al momento per il centrosinistra è forse quello del candidato sindaco di Messina Franco De Domenico, che terminata l’esperienza delle amministrative ha confermato ai nostri microfoni la possibilità concreta di una sua corsa come deputato. Sarebbe il suo secondo mandato, in caso di elezione, dopo quello interrottosi con il ricorso accolto del deputato Pippo Laccoto, a lui subentrato. Proprio l’attuale Sindaco di Brolo ci ha confermato di avere intenzione di ricandidarsi.

Articolo Uno non ha ancora un suo nome, ma si sta già muovendo la macchina del partito per le regionali. Domenica ci sarà un’assemblea provinciale a Pace del Mela con lo stesso Claudio Fava e dopo le primarie si punterà a costruire una lista per eleggere dei deputati. E’ da escludere, almeno al momento, che possa candidarsi la deputata alla Camera Maria Flavia Timbro.

Chi si ricandiderà quasi certamente è anche l’attuale deputato M5S Antonio De Luca, membro delle Commissioni Sanità ed Antimafia e al primo mandato. Per le altre candidature si attendono le decisioni di Giuseppe Conte, anche a seguito dell’assemblea svoltasi Sabato a Caltanissetta, che ha dato mandato al Presidente di decidere anche chi sarà il candidato alle Primarie del campo progressista per le Presidenziali. Un altro importante step sarà quello di definire la questione riguardante la possibilità di un terzo mandato per gli eletti.

Nell’ambito del Centrodestra, chi ha già sciolto le riserve è Vincenzo Ciraolo in quota Fratelli d’Italia, e poi sembra pronto a misurarsi con la sfida elettorale il giovane avvocato civilista Calogero Leanza, figlio di Vincenzo, due volte Presidente della Regione con la DC prima e poi con il Centrodestra. E’ stato lui stesso a confermarcelo, ma al momento spiega che non ha ancora deciso con quale soggetto politico del centrodestra scenderà in campo.

A ricandidarsi certamente in Forza Italia saranno gli uscenti Tommaso Calderone e Bernadette Grasso, il primo, barcellonese capogruppo di Forza Italia all’Ars e membro delle commissioni Sanità e Servizi sociali e Bilancio, la seconda, nata a Capri Leone, fino al Gennaio 2021 Assessora alle Autonomie locali e alla Funzione Pubblica del Governo Musumeci, attualmente deputata e Sindaca di Capri Leone, eletta però nel collegio regionale.

Per Sicilia Vera Alessandro De Leo aveva già annunciato la sua candidatura alle Ciminiere di Catania lo scorso 9 Aprile, alla prima riunione di tutti i soci del movimento dell’Ex Sindaco candidato alla Presidenza. Riconfermato consigliere comunale a Messina a meno di sorprese, recordman di preferenze nelle liste a sostegno di Federico Basile, punterà il salto di qualità come deputato.

E’ sicuramente un quadro ancora provvisorio, con tutte le aggiunte successive che andranno a inserirsi. Quel che è certo è che questo è ciò che sappiamo al momento e che noi aggiorneremo i lettori sugli sviluppi futuri.

Qui sotto una galleria dei possibili candidati ad oggi, preceduta dalla suggestiva immagine della facciata di Palazzo dei Normanni che dà su Piazza Parlamento:

