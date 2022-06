Ex Papardo Piemonte, Giudice dà ragione a Uil Fpl su demansionamento infermieri

Ulteriore successo della Uil Fpl di Messina riguardo il demansionamento del personale infermieristico. Infatti, la Giudice del Lavoro dott.ssa Valeria Totaro con diverse sentenze emesse recentemente ha dato ragione ad altri infermieri dipendenti dell’allora azienda Papardo Piemonte, riconoscendo il demansionamento professionale causato dalla suddetta ex azienda ospedaliera.

In molteplici occasioni, la UIl Fpl ha chiesto all’azienda l’inserimento del personale OSS, che e’ avvenuto soltanto nel 2017. Tale riconoscimento di natura economica, nella Provincia di Messina, è stato sostenuto soltanto dalla UIL Fpl attraverso il proprio legale Avv. Oreste Puglisi. Per tutto il periodo in cui, la figura di Oss non era stata prevista nella dotazione organica, né mai reclutata per essere inserita nelle diverse Unità operative, l’attività tecnico alberghiera, che certamente non competeva al personale infermieristico è stata garantita dallo stesso personale che veniva ‘obbligato’ a svolgerla. Il Giudice del Lavoro ha condannato l’azienda al riconoscimento del demansionamento professionale e al consequenziale risarcimento del danno.

«La Uil Fpl, nell’esprimere grande soddisfazione per il risultato raggiunto – afferma Livio Andronico, segretario generale – , prevede un sicuro aumento del numero dei beneficiari, che potrebbero ottenere la sentenza e il risarcimento già entro l’anno, contestualmente, invita il personale infermieristico che ad oggi non ha esercitato la richiesta risarcitoria, a rivolgersi alla Segreteria per concordare eventualmente l’avvio di ulteriori procedure processuali».

