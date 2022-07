Progetto estate addosso: cosa ne pensano i giovani (interviste video)

di Ketty Costa

La domanda che ormai da un po’ di giorni molti ragazzi messinesi si pongono è se il progetto “l’Estate addosso” inizierà oppure no. Infatti, dalle ultime parole della Messina Social City e dalla vecchia amministrazione De Luca, sembrava che il progetto avesse un seguito e, in effetti, il progetto è stato approvato proprio in questi giorni dall’amministrazione Basile con una destinazione di fondi pari a un milione e mezzo .

Il progetto, volto ad un intervento di inclusione sociale e promozione all’inserimento lavorativo di studenti di età compresa tra i 16 e i 25 anni, è stato presentato per la prima volta proprio nel 2021 come iniziativa sperimentale, e quello che si aspettano molti ragazzi è di provare un’ulteriore esperienza formativa e lavorativa.

