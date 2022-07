Barcellona P.G. Tutto pronto per la terza edizione di “in corto” festival di cortometraggi

Tanti i cortometraggi in competizione selezionati dalla giuria del Festival “In…Corto”, organizzato dall’Associazione Culturale Mutamenti Liberi di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

Un evento imperdibile, atteso dagli amanti del cinema e non solo. Il Festival di Cortometraggi “In…Corto” si terrà sabato 16 luglio 2022 alle ore 20,00 presso l’Auditorium del Parco Urbano “Maggiore La Rosa” di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

“Siamo molto soddisfatti della realizzazione dell’evento – ha dichiarato l’Associazione Culturale Mutamenti Liberi –. Il Festival è un evento che ci sta particolarmente a cuore, abbiamo già in mente tante idee per la prossima edizione, ma intanto ci concentriamo sulla terza edizione di quest’anno, sarà una serata piena di sorprese. Ringraziamo il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e tutti coloro che stanno rendendo possibile la realizzazione del Festival”.

L’Associazione Culturale Mutamenti Liberi è presieduta da Maria Grazia Milioti. Anche quest’anno la direzione artistica del Festival è stata affidata alle competenze diAnna Maria Puliafito, componente dell’AssociazioneCulturale insieme a Salvina Merlino e a Maria Pia Biliardo.

“Presto sveleremo i nomi dei vincitori – fa sapere l’Associazione Culturale Mutamenti Liberi – e dei cortometraggi che riceveranno il Premio Speciale. Anche quest’anno la giuria è stata molto preziosa e precisa”.

Il Presidente di giuria della Terza Edizione è Davide Vigore, registra conosciuto e apprezzato, da poco insignito del Premio del Film Festival di Taormina per la realizzazione del miglior cortometraggio 2022 dal titolo “Dream”.

Un titolo che, in un certo senso, racchiude anche il significato del Festival. Del resto, come diceva il regista Gasper Noè, se “Il cinema è una reinterpretazione del mondo”, perché non farlo con uno sguardo rivolto ai sogni e alle stelle?

A proposito di stelle. In giuria c’è l’attrice Tiziana Lodato che ha debuttato sullo schermo con Tornatore nel film “L’uomo delle stelle”. Con lei c’è Davide Coco, anche lui volto noto di numerosi film tra cui “L’ultimo dei Corleonesi”.

La sera sarà condotta da Valentina M. Di Salvo, scrittrice e giornalista, e all’esperto di cinema e televisione Andrea Brancato.

Non perdete l’appuntamento: 16 luglio, ore 20, Auditorium del Parco Urbano “Maggiore La Rosa” di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

Media Partner dell’evento sarà OraWebTv: seguirà tutte le fasi della manifestazione, fino alla serata finale del 16 luglio 2022.

Emozioni da vivere insieme.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it