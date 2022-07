Un incidente autonomo, a quanto pare, è costato la vita ad un ragazzo di 18 anni F.C.

Il giovane si trovava a bordo della sua moto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo, andando a sbattere contro un palo della luce in via Colleoni a Minissale.

Il 18enne è deceduto al Policlinico universitario, dove era stato trasportato per il grave trauma riportato.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it