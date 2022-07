Ruba un telefono nei pressi della stazione centrale, arrestato dalla polizia

Poliziotti delle Volanti e della Sezione Polizia Ferroviaria di Messina stanotte hanno proceduto all’arresto di un quarantottenne messinese resosi responsabile del reato di rapina.

Vittima dell’uomo un cittadino che, intorno alla mezzanotte odierna, è stato avvicinato nei pressi della Stazione ferroviaria e costretto a cedere il proprio telefono cellulare. L’immediato intervento dei poliziotti dell’U.P.G.S.P. e della Polfer, allertati dalla vittima, ha permesso la rapida individuazione e l’arresto del reo.

Quest’ultimo infatti, mentre tentava la fuga, è stato raggiunto dal personale operante e trovato ancora in possesso del telefono appena sottratto, che poco dopo veniva restituito alla vittima.

Pertanto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il quarantottenne è stato trattenuto presso gli uffici della caserma Calipari in attesa del rito direttissimo previsto per oggi. Resta fermo che, essendo il procedimento ancora nella fase delle indagini preliminari, in ossequio al principio di non colpevolezza, sarà svolto ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario, anche nell’interesse dell’indagato.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it