Caro bollette fino al 2023: come diminuire i consumi durante la bella stagione

I rincari delle bollette rappresentano un tasto dolente per moltissime famiglie italiane. Il governo ha cercato di trovare diverse soluzioni per consentire ai cittadini della Penisola di affrontare il problema, ma finora i tappabuchi non si sono rivelati sufficienti. Inoltre, gli esperti prevedono un aumento dei prezzi che continuerà a durare fino al 2023, il che ovviamente mette in allarme tutti gli utenti. Per questo motivo, è importante (oltre che urgente) trovare dei sistemi efficaci per diminuire i consumi, soprattutto ora che si avvicina la bella stagione, con lo “spettro” del condizionatore che aleggia sulle case di tutti noi.

I motivi alla base dei rincari e le previsioni degli esperti

I rincari energetici sono il frutto di una serie di fattori che si combinano fra loro. Per prima cosa, pesa molto il conflitto attualmente in essere fra la Russia e l’Ucraina, che ha spinto alle stelle il prezzo del gas. Ciò dipende essenzialmente dall’aumento del prezzo della materia prima del gas, diventata molto più preziosa per via della sua minore diffusione (una classicissima legge di mercato basata sulla domanda e sull’offerta).

Un discorso simile può essere fatto anche per l’aumento del costo dell’energia elettrica. Per quel che riguarda le previsioni, come anticipato poco sopra, secondo gli esperti i rincari dureranno fino al 2023. Questo per via del fatto che la crescita economica, molto veloce, sarà sbilanciata rispetto alla produzione di gas, che non riuscirà a tenere il passo dello sviluppo. Ancora una volta, dunque, è tutta una questione di domanda (ampia) e di offerta (scarsa). Nel prossimo paragrafo, invece, scopriremo insieme come risparmiare sulle bollette durante i mesi estivi.

Come risparmiare sui consumi di energia in estate

Da un lato caleranno i consumi di gas, ma dall’altro lato saliranno inevitabilmente quelli elettrici, per via dell’attivazione dei condizionatori. Il primo consiglio è il seguente: consultare il contatore, per tenere sempre d’occhio la situazione, così da poter intervenire tempestivamente in caso di aumento dei consumi. Non a caso alcuni approfondimenti sul web, come quello sul contatore della luce di Wekiwi, spiegano che la lettura dei dati forniti da questo strumento permette al consumatore di conoscere i propri consumi effettivi, per poter poi risparmiare in bolletta abbassandoli.

Per far calare i consumi, invece, si suggerisce di moderarsi con l’uso del condizionatore, impostandolo in modalità deumidificazione (dry), ed evitando di selezionare temperature eccessivamente basse. Inoltre, sarebbe il caso di spegnere i dispositivi in stand-by, e di sfruttare la domotica per gestire in modo automatico l’illuminazione di casa, grazie ai sistemi dotati di sensori di presenza. Infine, l’ultimo consiglio è quello di preferire i ventilatori a soffitto, che garantiscono una maggiore efficienza energetica rispetto a quelli classici da pavimento.

