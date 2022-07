Regionali: primo confronto a Palermo tra Chinnici, Floridia e Fava; il 18 a Messina

Il centro sinistra siciliano in fermento per le Presidenziali dei progressisti del prossimo 23 luglio che eleggeranno il candidato o la candidata alle prossime elezioni regionali. Nella giornata di domenica a Palermo il primo confronto Chinnici-Fava-Floridia, i tre candidati che sanciscono l’accordo tra Pd e M5S che in Sicilia non sembra essere scalfito dai dissidi interni al movimento. Floridia infatti si trova nella scomoda posizione di essere sottosegretaria di un Governo su cui Conte continua a pressare con lo spauracchio della crisi. E proprio la prossima settimana sarà quella decisiva per capire la tenuta del governo.

Quella di Palermo è la prima delle sei assemblee tematica con i tre candidati della coalizione alle “Presidenziali22”, Caterina Chinnici per il Partito Democratico, Barbara Floridia per il Movimento Cinque Stelle e Claudio Fava. Il confronto, che si articolerà sui temi dell’antimafia, dell’anticorruzione e della trasparenza, si terrà a partire dalle ore 18 al PYC (Palermo Youth Centre), che si trova all’interno di Villa Trabia a Palermo.

A moderare il dibattito con i 3 candidati, i giornalisti Mario Barresi del quotidiano La Sicilia e Miriam Di Peri, di Repubblica. Il confronto sarà anche trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook di Claudio Fava (facebook.com/ClaudioFava2022), del Movimento 5 Stelle Sicilia (facebook.com/MoVimento5StelleSicilia) e del PD Sicilia (facebook.com/pdsicilia).Le presidenziali prevedono 6 confronti, incluso quello di domenica: lunedi 11 a Ragusa, il 17 ad Agrigento, il 18 a Messina, il 20 a Gela e il 21 a Catania. Tutti gli incontri inizieranno alle ore 18. Il voto è in programma sabato 23 luglio. Per votare occorre registrarsi, entro il 21 luglio, sul portale www.presidenziali22.it (sia per il voto online sia per il voto ai gazebo).

