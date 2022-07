Svelati i cortometraggi finalisti della III Edizione di “In…Corto”. Premiazione sabato 16 luglio 2022 ore 20

Dopo un’attenta analisi da parte della giuria altamente qualificata, formata dal regista Davide Vigore e dagli attori Tiziana Lodato e David Coco, sono stati selezionati i tre cortometraggi finalisti della III Edizione del Festival “In…Corto”. Sabato 16 luglio 2022, alle ore 20, sapremo i vincitori.

I cortometraggi in competizione erano tantissimi. Sono stati attentamente valutati dalla giuria del Festival “In…Corto”, festival di cortometraggi organizzato dall’Associazione Culturale Mutamenti Liberi di Barcellona Pozzo di Gotto (ME). Sabato 16 luglio alle ore 20 si svolgerà la serata di premiazione nel Parco Urbano “Maggiore la Rosa” di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

I cortometraggi selezionati sono: A botta du mastru di Francesco Petrantoni, Milano; Con i miei occhi di Silvia Nobili, Roma; Nautilus di Davide Lupinetti, San Francisco.

L’Associazione Culturale Mutamenti Liberi – presieduta da Maria Grazia Milioti e di cui fanno parte la Direttrice Artistica dell’evento Anna Maria Puliafito, Maria Pia Biliardo e Salvina Merlino – è soddisfatta del lavoro svolto dalla giuria, che ringrazia infinitamente.

Il Festival è un evento che sta particolarmente a cuore all’Associazione Culturale, non mancheranno le sorprese e i momenti di condivisione.

La serata sarà condotta dall’esperto di cinema e televisione Andrea Brancato e da Valentina M. Di Salvo, scrittrice e giornalista.

Non perdete l’appuntamento: 16 luglio, ore 20, Auditorium del Parco Urbano “Maggiore La Rosa” di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

Media Partner dell’evento OraWebTv.

