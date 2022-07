Il consigliere comunale Libero Gioveni è stato designato Capogruppo di Fratelli d’Italia in seno al Consiglio Comunale di Messina.

“Ringrazio i colleghi Pasquale Currò e Dario Carbone per la fiducia accordatami – dichiara Gioveni – e farò di tutto, così come avvenuto durante lo scorso mandato, per onorare al meglio questo impegno di rappresentare degnamente il partito nel nostro importante Civico Consesso”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it