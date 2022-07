Libero Teatro Festival – II edizione a Patti e Oliveri fino al 27 agosto 2022

E’ in pieno svolgimento la seconda edizione di Libero Teatro Festival, ideato e curato dalla Compagnia di San Lorenzo, con il supporto di Rete Latitudini, Cantina Vigna Nica ed il Comune di Oliveri.

La direzione artistica è di Michelangelo Maria Zanghí, coadiuvato da Antonino Anelli, Cleopatra Cortese e Nunzia Lo Presti.

Gli eventi, in programma nei mesi di luglio e agosto, saranno ospitati nei Comuni di Oliveri e Patti. Il Festival è composto da due sezioni: Bambini a teatro, che avrà come contesto il bellissimo lungomare di Oliveri, in particolare l’Arena Peppe Marchese e Teatro Gourmet, nel suggestivo chiostro dell’ex convento di San Francesco, nel centro storico di Patti.

A Oliveri, anche grazie al Patrocinio del Comune e dell’Assessorato alla Cultura, vedremo in scena 8 spettacoli, pensati per bambini dai 4 ai 12 anni e alle loro famiglie, realizzate dalle migliori compagnie siciliane di teatro ragazzi. Gli spettacoli avranno inizio alle 19.00.

Il Teatro Gourmet si svolgerà nel bellissimo chiostro dell’ex convento di San Francesco di Patti, sarà costituito da 3 eventi composti, a loro volta, da: spettacolo teatrale, degustazione enogastronomica e mostra fotografica.

Gli spettacoli che andranno in scena dall’ 8 al 22 agosto, saranno Agrigento, Stazione di Agrigento con Gianfranco Quero e Katia Presti, Il rasoio Occam con Alessio Bonaffini, Mauro Failla e Tino Calabrò e Mamma. Piccole tragedie minimali con Gianluca Cesale.

Ad ogni spettacolo seguirà una degustazione enogastronomica curata da due assolute eccellenze del territorio l’Agriturismo La casa del Priore di Patti e la cantina Vigna Nica di Barcellona Pozzo di Gotto. Completa gli eventi la mostra fotografica dal titolo Forma e Sostanza realizzata da Giuseppe Calcagno, Stefano Di Gioia e Domenico Genovese. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30.

Il prossimo spettacolo in programma, sabato 16 luglio alle ore 19.00 presso l’Arena Peppe Marchese del lungomare di Oliveri, per la sezione Bambini a Teatro, è Aladino, della compagnia Accademia Sarabanda: in scena Gianni Fortunato, Laura Giannone, Alessio Pettinato ed Emanuela Ungaro per la regia di Gianni Fortunato (Info e prenotazioni al numero 327 208 79 49).

Il programma: Sezione Bambini a teatro, Arena Peppe Marchese, lungomare di Oliveri, ore 19:00

9 luglio RAPERONZOLO, Compagnia Accademia Sarabanda

16 luglio ALADINO, Compagnia Accademia Sarabanda

23 luglio CAPPUCCETTO ROSSO, Compagnia Accademia Sarabanda

30 luglio, LA FONTANA DELLA BELLEZZA, Compagnia Accademia Sarabanda

6 agosto, LA NOTTE DI GIUFÀ, Compagnia Teatro dei Naviganti

13 agosto, MAGARIA, Efebo Compagnia Teatrale

23 agosto, OTELLO E LO STREGONE (spettacolo di Burattini) Compagnia La Casa di Creta

27 agosto, CAPPUCCETTO ROzzO (spettacolo di Burattini) Compagnia La Casa di Creta

Ingresso spettacoli: 5 euro, adulti e bambini. Bambini sotto i 4 anni: omaggio. Sezione

Teatro Gourmet , Chiostro Ex Convento San Francesco, centro storico di Patti, ore 21:30.

8 agosto, AGRIGENTO, STAZIONE DI AGRIGENTO. Scritto, diretto e interpretato da Gianfranco Quero. Musiche composte ed eseguite dal vivo da Katia Pesti. Produzione Nutrimenti Terrestri.

16 agosto, IL RASOIO DI OCCAM. Di Giusi Arimatea. Regia di Giovanni Maria Currò. Con Alessio Bonaffini, Mauro Failla e Tino Calabrò. Produzione Clan degli Attori.

22 agosto, MAMMA. PICCOLE TRAGEDIE MINIMALI. Di Annibale Ruccello. Regia di Roberto Zorn Bonaventura. Con Gianluca Cesale. Produzione il Castello di Sancio.

Ingresso Spettacolo + Degustazione enogastronomica + Mostra Fotografica: 25 euro

