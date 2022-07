“MESSINA PLOGGING 2022”, il 31 luglio appuntamento a Capo Peloro

lLaa Messina– prima tappaSpiaggia aldalleIscrizioni aperteper unè una nuova disciplina sportiva dall’alto valore civico.Tale disciplina coniuga lo sport con la salvaguardia dell’ambiente, nasce in Svezia nel 2016 e velocemente diventa un fenomeno mondiale e consiste nel raccogliere rifiuti mentre si corre.I percorsi possono essere di tipo urbano o extra urbano, la competizione si caratterizza per la quantità di rifiuti raccolti, e per la qualità della corretta diversificazione dei rifiuti il tutto nel minor tempo possibile.

Crediamo fortemente nel valore civico di questa iniziativa che coniuga lo sport al rispetto per il luogo dove si vive.

Dopo la prima gara del 29 maggio per i bambini, adesso è il turno degli adulti, che potranno diventare autentici ALFIERI di una cultura rivoluzionaria ed innovativa.

La ASD ARB Messina promotrice dell’evento, ha coinvolto il CSI (Centro sportivo Italiano). La gara del 31 luglio, di circa 16 km, si disputerà in spiaggia nel luogo simbolo e più rappresentativo del nostro litorale, con partenza ed arrivo nella zona Pilone di Torre Faro, cornice ideale per bellezza e suggestione.

Infine, come ogni gara che si rispetti, sono previsti premi che saranno assegnati ai primi tre classificati e, segnatamente: