Benvenuti a Messina, dove tenere pulita Piazza Duomo diventa “notizia”

di Palmira Mancuso – Leggo e rileggo un comunicato inviato in redazione. Mi chiedo..ma che notizia è? Il referimento è all’ “evento” strombazzato su tutti i giornali circa la pulizia di piazza Duomo dopo il concerto di Achille Lauro che ieri sera ha richiamato in piazza oltre settemila messinesi.

Non è una critica ai giornali, che giustamente quasi sempre pubblicano tutte le veline che arrivano in redazione. Ma dopo aver riportato il messaggio di autocompiacimento del Presidente di Messina Servizi Lombardo, che ha voluto sottolineare la straodinarietà’ del servizio per il quale “sono stati impegnati sette operatori e una spazzatrice e alle 4.30 era tutto pulito”, e che “durante il concerto c’era un presidio costante per svuotare i carrellati posizionati man mano che si riempivano” non possiamo non pensare a quanto siamo davvero messi male.

E ripensiamo anche all’altra “notizia straordinaria” che in questi giorni ha sbancato nell’informazione locale: signore e signori, cittadine e cittadini, il servizio pubblico dedicherà un minuto circa alla Vara di Messina il 15 agosto.

Mentre ci sembra di sentire in lontananza il signor Wolf che dice: “Risolvo problemi. Non è ancora il momento di cominciare a farci i pompini a vicenda. Ci vogliono 30 minuti…ce ne mettero’ 10 …” pensiamo che questo non è un film. E finchè l’ordinaria amministrazione in questa città sarà considerata “eccezionale” tanto da meritare titoli di giornale, non saremo che la solita provincia “babba” relegata al basso di ogni possibile classifica.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it