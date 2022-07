Italiani sempre più sostenibili: le ricerche Google sull’argomento

Gli italiani sono sempre più interessati alla sostenibilità ambientale, come dimostra il numero di ricerche su Google sull’argomento. Si tratta di una tendenza davvero positiva, poiché l’ecosostenibilità è essenziale per il benessere del nostro pianeta e dei suoi abitanti. Ormai siamo arrivati quasi ad un punto di non ritorno: sbagliare non è più concesso, ed è bene prenderne atto il prima possibile, cercando di collezionare punti per recuperare il terreno perduto nei confronti del pianeta, che sta cambiando in modo inesorabile.

Gli italiani sempre più interessati all’ecosostenibilità

Il tema dell’ecosostenibilità è ormai entrato stabilmente nell’agenda pubblica: lo prova il crescente numero di ricerche su Google, che negli ultimi anni ha registrato un aumento costante e significativo. Gli italiani si fanno trovare pronti all’appello, al punto che – in base alle ultime rilevazioni – il 75% della popolazione si dimostra attento alle tematiche green: una larga fetta di pubblico, superiore a 37 milioni di persone.

Sono soprattutto i giovani ad interessarsi, insieme a chi possiede un titolo come la laurea, entro una fascia di 34 anni circa. E le ricerche su Google non fanno altro che confermare questa tendenza italiana: nel 2022 ci sono stati alcuni temi molto ricercati sul noto search engine, come il riscaldamento terrestre, l’inquinamento, l’energia pulita, la sicurezza dell’acqua e molto altro ancora. In sintesi, l’interesse per le tematiche ambientali è ormai diffuso a macchia d’olio, ma non solo: spesso dalla teoria si passa poi ai fatti, con molti italiani che applicano nel concreto tutti i dettami del green, dall’alimentazione fino ad arrivare alla sostenibilità fra le quattro mura domestiche.

Anche in casa gli italiani cercano la sostenibilità

A partire dal cibo, che oramai vede tendenze in rampa di lancio come gli alimenti biologici e a chilometro zero, fra le quattro mura domestiche il green lo si “mastica” in molti altri modi. Si fa ad esempio riferimento alla crescente attenzione nei confronti degli sprechi energetici, con i consumi che vengono contenuti, avendo cura non solo dell’ambiente ma anche del portafogli. Non a caso, gli italiani cercano fornitori più sostenibili ma capaci di garantire anche dei vantaggi economici, come ad esempio il placet di ENGIE per citarne uno, che propone soluzioni con prezzo fisso e variabile provenienti da fonti rinnovabili.

Un altro esempio di sostenibilità in casa riguarda la scelta di materiali ecocompatibili per la costruzione e la ristrutturazione, per non inquinare l’ambiente. In secondo luogo, non potremmo non citare altri trend come la posa di un cappotto termico, per coibentare gli edifici, e l’installazione dei termostati smart. Un occhio viene sempre rivolto anche alla differenziazione dei rifiuti, e poi c’è la domotica, che permette di avere un maggiore controllo sull’uso dell’energia in casa, risparmiando sulle bollette.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it