Teatro dei 3 Mestieri, giovedì 21 luglio in scena Antigone – Il sogno della Farfalla, testo dell’indimenticata Donatella Venuti

Continua la rassegna estiva Fuori in Scena 2022 del Teatro dei 3 Mestieri di Messina.

Giovedì 21 luglio alle ore 21:15 andrà in scena nello spazio all’aperto del teatro Antigone – Il sogno della Farfalla un testo scritto dall’indimenticata attrice e regista Donatella Venuti, liberamente ispirato al romanzo filosofico – poetico-teatrale “La Tomba di Antigone” di Maria Zambrano, con in scena Maria Milasi (Antigone) e Americo Melchionda (Polinice /Eteocle – Arpia), che è anche regista. Voce Off Anna Donatella Venuti (Produzione Officine Jonike Arti).

“𝘐𝘭 𝘴𝘰𝘨𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘧𝘢𝘳𝘧𝘢𝘭𝘭𝘢 ” 𝘷𝘪𝘷𝘦 𝘭𝘢 𝘴𝘶𝘢 𝘷𝘪𝘵𝘢 𝘪𝘯 𝘶𝘯 𝘢𝘵𝘵𝘪𝘮𝘰 𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘦 𝘷𝘦𝘤𝘤𝘩𝘪𝘢𝘪𝘢, 𝘥𝘦𝘤𝘢𝘥𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘰 𝘮𝘢𝘭𝘢𝘵𝘵𝘪𝘢 𝘮𝘢𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘶𝘯’𝘦𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢 𝘴𝘧𝘰𝘭𝘨𝘰𝘳𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘨𝘪𝘰𝘷𝘪𝘯𝘦𝘻𝘻𝘢, 𝘴𝘰𝘵𝘵𝘳𝘢𝘵𝘵𝘢 𝘢𝘭 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘢𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘛𝘦𝘮𝘱𝘰 𝘮𝘢 𝘪𝘮𝘱𝘳𝘪𝘨𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘢 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘵𝘵𝘪𝘮o;𝘶𝘯𝘢 𝘷𝘪𝘵𝘢 𝘣𝘳𝘦𝘷𝘦 𝘦 𝘱𝘶𝘳𝘢 𝘪𝘳𝘳𝘢𝘥𝘪𝘢𝘵𝘢 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘨𝘭𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘰𝘳𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰 𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘢 𝘦𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘵𝘳𝘢𝘴𝘤𝘦𝘯𝘥𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘮𝘰𝘳

Antigone indossa un logorato abito da sposa, ingurgita compulsivamente le pillole che bloccano l’enzima PMKZeta della memoria: vuole dimenticare! Ma in un luogo non luogo tra vita e morte, le ombre dei personaggi della sua storia si sovrappongono nel suo cervello sotto forma di allucinazioni. Non le rimane che attraversarle quelle ombre, e forse, alla fine, riuscirà a raggiungere Polinice nella città dei fratelli, la città nuova: “… in cui non ci saranno né figli, né padri, non ci sarà sacrificio e l’amore non sarà più accerchiato dalla morte”.

A partire dalle ore 20.00 è in programma un apericena e sarà anche possibile visitare la mostra di Cecilia Coletta “Le Donne di Cico”.

La rassegna Fuori in Scena è stata realizzata con il sostegno di Latitudini, della Regione Siciliana e di Caronte & Tourist.

Info e prenotazioni 090622505 – whatsapp 349.8947473

