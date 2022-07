Messina, ferie sospese al’Ircss Bonino Pulejo. Il Nursind: “inaccettabile”

“La sospensione delle ferie a tutto il personale dell’Ircss del Bonino Pulejo di Messina è inaccettabile“. Lo scrive in una nota il sindacato Nursind che chiede all’azienda di ritirare immediatamente la nota e di reclutare personale dalle graduatorie disponibili.

Il sindacato, per voce del segretario territoriale Ivan Alonge e della segreteria aziendale Fabio Mangano e Marco Munaò, spiega che “non è possibile impartire la sospensione delle ferie umanamente e contrattualmente. Il personale ha lavorato duro in questi anni e aspetta da tempo il meritato riposo. Soprattutto adesso che l’emergenza pandemica, dal punto di vista normativo, è cessata da qualche mese. Trattare il personale come animali da soma è veramente poco delicato. Supporteremo tutti i dipendenti nella richiesta di risarcimento come previsto dalla normativa vigente per la perdita di viaggi, vacanze e alberghi prenotati e che saranno costretti a disdire, con addebito delle spese legali. Siamo pronti a dichiarare lo stato di agitazione del personale”.