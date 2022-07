Primarie, Ferrandelli (più Europa): “Pd Sicilia come orchestra del Titanic”

“A me dispiace molto doverlo sottolineare, ma i dirigenti, locali e nazionali, del Pd che non si rendono conto dell’enorme errore di tenere le primarie domenica prossima, come se in queste ore nulla fosse successo, ricordano l’orchestra del Titanic che continuava a suonare mentre il transatlantico andava inesorabilmente verso l’iceberg. Come può il Pd continuare a tenere in piedi una coalizione con quel che resta del Movimento 5 Stelle, responsabile di aver aperto la crisi di Governo che ha portato alle dimissioni del Presidente Draghi? Quello che doveva essere il campo largo sta diventando un campetto periferico. Nessuna apertura alle forze liberal democratiche, alla società civile.

Parafrasando Nanni Moretti: continuate così, fatevi del male!” Lo dichiara Fabrizio Ferrandelli, presidente dell’assemblea nazionale di + Europa.

“Ricorderemo questa legislatura per la nemesi del populismo che ha portato coi suoi NO (persino ai sostegni a famiglie e imprese) a fagocitare se stesso – aggiunge Palmira Mancuso della Direzione nazionale del partito – Ci voleva del talento a consegnare anticipatamente il paese alla Meloni. Bravi i 5 S. Ora che siete tornati alleati naturali di Salvini mi chiedo quali saranno le ripercussioni nelle alleanze anche a livello regionale”.

