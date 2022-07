Taormina, Piazza IX Aprile in miniatura di Gino Castorina

Grande successo per la mostra Taormina, Piazza IX Aprile in miniatura inaugurata ieri (22 luglio) all’ ex Chiesa del Carmine. Numerosi turisti e taorminesi hanno ammirato l’agorà cuore pulsante della famosa cittadina turistica in tutta la sua bellezza. Un’opera unica che riproduce in scala ogni singolo dettaglio, persino i tavolini apparecchiati dei più frequentati bar di Taormina e tanti figuranti, volti noti della Perla dell’Ionio.

Sorpresa al centro della piazza il Presidente Mattarella che stringe la mano al sindaco Bolognari a ricordo di un incontro storico avvenuto alcune settimane fa. A tagliare il nastro il sindaco professore Mario Bolognari e l’assessore alla cultura professoressa Francesca Gullotta insieme al Maestro miniaturista Gino Castorina particolarmente emozionato, che ha ringraziato le autorità, quanti lo hanno sostenuto, la ditta Geca per l’illuminazione, Villa Zuccaro per aver offerto l’aperitivo, l’architetto Piero Arrigo e lo sponsor Agenzia Allianz di Messina e Milazzo.

La mostra rimarrà aperta tutti i giorni sino alla fine d’ottobre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 23.00. – foto Ernesto De Luna

