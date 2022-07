Torna a vivere il Playground George Floyd 8’46”: oggi primo torneo di basket

Oggi martedì 26 luglio dalle ore 20.00 riapre, grazie al contributo di quanti han voluto partecipare alla sua ristrutturazione, il Playground Campo Libero “George Floyd 8’46”. Con l’occasione sarà inaugurato il primo torneo di #basket 3vs3 playground di #Messina.

L’impianto era stato fortemente voluto dall’ex sindaco Renato Accorinti, ma ormai versava in condizioni di abbandono ed era diventato praticamente inutilizzabile.

Grazie ad una raccolta fondi e alla presenza di volontari di PuliAmo Messina che hanno ripulito l’area, oggi il canestro lo segna la civilità, nell’interesse di un Bene Comune.

Il playground è il primo realizzato a Messina e, come ogni campo da gioco all’aperto, per divertirsi non serve versare alcun pagamento. Oltretutto è utilizzabile H24 grazie a diversi faretti che lo illuminano, per permettere agli appassionati di svagarsi fino a tarda serata. Al campetto giocano moltissimi bambini, appassionati e non. È una bellissima realtà che fa dell’aggregazione e del benessere di chi lo frequenta i propri punti salienti e perciò deve essere tutelata.

