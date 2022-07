Duplice omicidio di Camaro a Messina, condannato per favoreggiamento “il terzo uomo”

Dovrà scontare due anni di carcere per favoreggiamento Bartolo Mussillo, arrestato nell’inchiesta sul duplice delitto di Camaro che il 2 gennaio scorso è costato la vita a Giuseppe Cannavò e Giovanni Portogallo.

A prova della colpevolezza di Mussillo le immagini delle telecamere posizionate nella zona del delitto, che lo hanno immortalato alla guida di un ciclomotore mentre, dopo la sparatoria, fa montare in sella Cannavò per accompagnarlo all’ospedale Piemonte in gravi condizioni, per poi morire qualche giorno dopo al Policlinico.

Proseguono intanto le indagini della polizia Scientifica sulle tracce di sangue recuperate vicino l’abitazione di Claudio Costantino, il 37enne che ha ammesso di avere ucciso a colpi di pistola il 31enne Francesco Portogallo e il 35enne Giovanni Cannavò per difendersi, sostenendo che quel giorno erano piombati armati, di primo pomeriggio, nella sua abitazione per un chiarimento in merito a dei prestiti fatti ad entrambi, non restituiti.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it