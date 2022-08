Atm, 20 nuovi autisti assunti nelle prossime settimane

Come deliberato durante l’ultimo consiglio di amministrazione di Atm Spa, saranno 20 gli operatori d’esercizio che saranno assunti nelle prossime settimane. Con l’aumento dei servizi e dei chilometri percorsi e i pensionamenti sarà necessario, infatti, implementare il numero di autisti a disposizione dell’azienda. Per l’avviamento al lavoro saranno privilegiate le due graduatorie già stilate dando priorità agli autisti under 30 e poi a quelli presenti nella long list.

“Siamo molto felici di poter accogliere questi nuovi ragazzi e ragazze in Atm – dichiara il Presidente Giuseppe Campagna – la Società, fin dalla sua nascita si è dimostrata in grado di dare opportunità di lavoro concrete e stabili ai giovani.” Le assunzioni inizieranno già dalle prossime settimane con i ragazzi più giovani e proseguiranno con la convocazione per la prova pratica degli autisti presenti nella long list. Il piano di assunzioni, in linea con quanto già annunciato dall’amministrazione comunale, andrà a implementare i servizi offerti alla cittadinanza.

