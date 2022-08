Estate sicura, la polizia soccorre un gommone

Soccorse sabato scorso sei persone a bordo di un gommone alla deriva nello Stretto di Messina a causa di un’avaria al motore.

I poliziotti della Questura di Messina, impegnati nei servizi di vigilanza costiera a bordo degli acquascooter della Polizia di Stato, hanno raggiunto il natante nel primo pomeriggio di sabato, a largo del tratto di costa in località Paradiso. Agganciato il gommone in balia delle correnti e già sulla rotta delle compagnie di navigazione dello Stretto, lo hanno trainato in acque sicure.

Il pattugliamento dei litorali cittadini e della provincia proseguirà nelle prossime settimane per garantire sicurezza ai tanti bagnanti che affollano le maggiori località balneari messinesi.

