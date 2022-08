Gli studenti del CdS in Metodologia della ricerca archeologica protagonisti della Rassegna “Tyndaris Augustea”

Nell’ambito dell’edizione 2022 della Rassegna teatrale “Tyndaris Augustea”, gli studenti del CdS in Metodologia della ricerca archeologica saranno fra i protagonisti di un “viaggio nel tempo itinerante” che punterà a coniugare recitazione, musica, mito, storia ed archeologia dei luoghi all’interno dei suggestivi parchi di Tindari (il 19 agosto), Naxos (21 agosto) e Lipari (26 agosto).

Il filo conduttore della Rassegna sarà la forza del “multiforme ingegno”, con particolare attenzione al personaggio mitico di Ulisse che solcò il mar Tirreno per arrivare dal Re Eolo nell’isola di Lipari, superando gli ostacoli e le insidie con arguzia, intuito e genialità.

Gli studenti UniMe, accompagnati e coordinati dalla prof.ssa Caterina Ingoglia (docente del Corso in Metodologia della ricerca archeologica, afferente al Dipartimento DiCAM), collaborano all’interno del cartellone teatrale in seguito ad una specifica convenzione per lo spettacolo Tyndaris Augustea. Saranno proprio loro a valorizzare e raccontare i significati dei posti e degli spazi che ospiteranno la manifestazione.

“Sono molto contenta – ha dichiarato la prof.ssa Ingoglia – di essere stata coinvolta nuovamente nella produzione di ‘Tyndaris Augustea’ dopo quanto fatto già lo scorso anno. È un’occasione straordinaria per trasmettere il valore dell’archeologia nella contemporaneità e per consentire ai nostri studenti di vivere un’esperienza formativa di comunicazione archeologica con il pubblico, a supporto e in stretta relazione con le discipline del teatro”.