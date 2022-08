Le limitazioni viarie in occasione della Passeggiata dei Giganti e della Vara

Il Servizio Mobilità Urbana ha adottato provvedimenti viabili in occasione dei trasferimenti e della rituale manifestazione della “Passeggiata dei Giganti Mata e Grifone” e del “cammello”, previsti dal programma relativo a “La Vara di Messina – Una storia di fede lunga 500 anni edizione 2022” dedicata a Franz Riccobono.

Gli appuntamenti sono i seguenti:

Mercoledì 10, alle ore 18.30, trasferimento dei “Giganti Mata e Grifone” e del “cammello” dal deposito di via Catania a Camaro Superiore, piazza Fazio;

Venerdì 12, alle 7: trasferimento dei “Giganti Mata e Grifone” e del “cammello” da Camaro Superiore (piazza Fazio) a Camaro Inferiore nello slargo in prossimità della sede della III Municipalità;

Sabato 13, alle 7: trasferimento dei “Giganti Mata e Grifone” e del “cammello” da Camaro Inferiore (slargo in prossimità della sede della III Municipalità) a piazza Unione Europea;

Domenica 14, alle 21.30: “Passeggiata dei Giganti Mata e Grifone” e del “cammello”, da piazza Unione Europea a viale Giostra e ritorno in piazza Unione Europea;

Mercoledì 31, alle 14.30: trasferimento dei “Giganti Mata e Grifone” da piazza Unione Europea al deposito di via Catania, secondo il seguente itinerario: piazza Unione Europea, vie Garibaldi, Battisti (in senso contrario rispetto al normale transito veicolare) e Catania fino a giungere al deposito.

Ecco i provvedimenti:

dalle ore 00 dello scorso lunedì 1 agosto alle 24 di lunedì 15 agosto, vigeranno il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nello slargo antistante la villetta di piazza Castronovo;

dalle 00 di mercoledì 10 alle ore 9 di venerdì 12, il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, in tutta l’area di piazza Fazio a Camaro;

dalle 12 alle 21 di mercoledì 10 e dalle 00 alle 9 di venerdì 12, il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato nord del controviale nord di via Comunale Camaro, nel tratto compreso tra il viadotto autostradale (impianto semaforico prima dell’ingresso in autostrada) e piazza Fazio;

dalle 00 di venerdì 12 alle 9 di sabato 13, il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nello slargo in prossimità della sede della III Municipalità di via Comunale Camaro (complanare sud di via della Marina Russa);

sabato 13, alle 18.30 e domenica 14, alle 10, in occasione della passeggiata dei “Giganti Mata e Grifone”, sarà interdetto il transito veicolare lungo la via Garibaldi (entrambe le carreggiate) da piazza Unione Europea fino a Piazza Castronovo (sabato 13, alle 18.30) e da piazza Unione Europea a piazza Cairoli/via T. Cannizzaro (domenica 14, alle 10), per il tempo necessario al passaggio del corteo in passeggiata per “Mata e Grifone” e del “cammello”, con presidi mobili a cura del Corpo di Polizia Municipale; in occasione della passeggiata dei “Giganti Mata e Grifone”, si provvederà a rimuovere gli elementi in poliuretano che costituiscono gli attraversamenti pedonali rialzati in via Garibaldi, alla rotazione (parallelamente all’asse stradale) degli impianti semaforici del tipo a “bandiera” in entrambe le carreggiate di via Garibaldi, nel tratto compreso tra piazza Castronovo e via T. Cannizzaro, e di via Catania intersezione con via Baglio, al fine di non creare ostacolo al transito della manifestazione.

Mercato di Ferragosto sul viale Giostra domenica 14 e lunedì 15.

In occasione del mercato di Ferragosto sul viale Giostra, in programma domenica 14 e lunedì 15, sono previsti provvedimenti viabili. Vigeranno divieti di sosta, con zona rimozione coatta, dalle ore 22 di sabato 13 alle 24 di lunedì 15, nei seguenti tratti del viale Giostra: entrambi i lati della carreggiata centrale del viale Giostra, compresa tra il viale Regina Elena e la via Garibaldi; entrambi i lati della complanare sud di viale Giostra, compresa tra viale Regina Elena e via Conte di Torino; sul lato sud della complanare sud di viale Giostra, nel tratto compreso tra viale Regina Elena e via Garibaldi; sul lato nord della complanare nord di viale Giostra, nel tratto compreso tra viale Regina Elena e via Garibaldi. Interdetto inoltre il transito veicolare sul viale Giostra, dalle 22 di sabato 13 alle 24 di lunedì 15, nei seguenti tratti: carreggiata centrale compresa tra il viale Regina Elena e via Garibaldi; nel controviale sud compreso tra viale Regina Elena e via Conte di Torino; dalle 22 di sabato 13 alle 24 di lunedì 15, consentire le direzioni sinistra, diritto e destra: per i veicoli provenienti dal controviale sud del viale Giostra (direzione monte-valle) in corrispondenza dell’intersezione con la via Garibaldi; per i veicoli provenienti dal controviale nord del viale Giostra (direzione valle-monte) in corrispondenza dell’intersezione con viale R. Elena; per i veicoli provenienti dalla carreggiata centrale del viale Giostra (direzione monte-valle) in corrispondenza dell’intersezione con il viale R. Elena; dalle 22 di sabato 13 alle 24 di lunedì 15, oscurare tutta la segnaletica stradale verticale in contrasto con il presente provvedimento.

Venerdì 14 celebrazione della Santa Messa sotto la “Vara” in piazza Castronovo.

In occasione della celebrazione della Santa Messa sotto la Vara in piazza Castronovo, prevista domenica 14, saranno adottate limitazioni viarie. Pertanto domenica 14, dalle ore 7 alle 24, sarà vietata la sosta, con zona rimozione coatta, nelle seguenti strade: entrambi i lati dell’anello esterno di piazza Castronovo; in tutto l’anello centrale di piazza Castronovo e nello slargo antistante la villetta di piazza Castronovo; in entrambe le carreggiate di via Garibaldi, nel tratto compreso tra viale Giostra e piazza Castronovo; in entrambi i lati delle vie Bensaja, Duca d’Aosta, Bellinzona, nel tratto compreso tra via Savonarola e piazza Castronovo; in entrambi i lati di via Istria, nel tratto compreso tra piazza Castronovo e via Principessa Mafalda. Istituito inoltre dalle 17 alle 24 il divieto di transito veicolare nelle seguenti strade: in tutta l’area di Piazza Castronovo; via Garibaldi, nel tratto compreso tra viale Giostra e piazza Castronovo; via Bensaja; via Duca d’Aosta; via Bellinzona, nel tratto compreso tra via Savonarola e piazza Castronovo; e via Istria, nel tratto compreso tra piazza Castronovo e via Principessa Mafalda.