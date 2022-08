Musumeci: “il candidato della coalizione è il Presidente uscente”

“Il candidato? Il candidato del centrodestra e’ il presidente della Regione Siciliana uscente. Fino a quando la coalizione non dira’ ‘no, Musumeci non puo’ essere, ce n’e’ un altro'”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci rispondendo a Catania alle domande dei giornalisti a margine della posa della prima pietra della cittadella giudiziaria. “Siamo con lo stesso governo dall’inizio – ha aggiunto – con gli stessi assessori. Abbiamo fatto giunta ieri e un’altra ce ne sara’ lunedi’. Abbiamo lavorato tranquillamente con l’impegno di sempre”.

Mentre il Presidente uscente continua dritto per la sua strada, la coalizione non sembra avere le sue stesse certezze. Gli ultimi rumors infatti danno per certa la corsa a Palazzo d’Orleans di Stefania Prestigiacomo, con tanto di “benedizione” da parte di Silvio Berlusconi.

Unica certezza è che il 25 settembre i siciliani saranno chiamati a votare sia per le politiche che per le regionali, dopo le dimissioni annunciate ieri.

