ACR Messina: arriva in prestito il giovane Marco Fiorani

di Umberto Frassica – L’ACR Messina ha annunciato oggi, tramite un comunicato ufficiale, l’arrivo del centrocampista Marco Fiorani con la formula del prestito annuale.

Il giovane centrocampista, classe ’02 nato a Faenza, arriva dall’Ascoli Calcio, dopo aver però disputato la passata stagione in prestito al Teramo, dove ha collezionato 24 presenze in campionato e 3 in coppa Italia.

Cresciuto nelle giovanili del Cesena, ha vestito anche le maglie di Ravenna e Ascoli.

Fiorani sarà da subito a disposizione di mister Auteri e si tratta del nono acquisto, in questo mercato estivo, per la società biancoscudata.

