Regionali le ultime dichiarazioni dei leader del cdx, alla ricerca del candidato Presidente

13:49 “La candidatura di Prestigiacomo in Sicilia è assolutamente legittima, ma qualcuno prima mi deve spiegare perché non va bene Musumeci”. Lo ha detto Giovanni Toti, presidente ligure e leader di Italia al Centro, a Tg1 Mattina. “È questione di coerenza e credibilità di coalizione: non credo che i siciliani capiscano tutto questo”, ha aggiunto Toti.

12:52 Tajani, nostro nome è Prestigiacomo, accordo si trova. “In Sicilia, dove Forza Italia ha una forza rilevante, chiediamo una guida azzurra alla Regione. Il nostro nome è Prestigiacomo. Stiamo lavorando e l’accordo si troverà: il centrodestra vincerà e governerà bene”. Lo afferma il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, conversando con i giornalisti.

11:12 “Nello Musumeci si è rotto le balle e ha detto con grande signorilità che si toglie d’impaccio”. “Ma sicuramente uno migliore non esiste”, spiega a Affaritaliani.it il senatore di Fi Ignazio La Russa. “La candidata non può certo essere Stefania Prestigiacomo, non per motivi personali ma per le sue scelte politiche. Oltre ad essere stata sulla Sea Watch, ha votato a favore di leggi in Parlamento contro le quali votava l’intero Centrodestra. Fratelli d’Italia non avanzerà alcuna proposta, ne facciamo un’altra gli alleati”. “Devono farla gli alleati la proposta. Aspettiamo una proposta ufficiale”, il commento di La Russa.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it