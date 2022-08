ll 14 agosto il grande jazz al Marina di Nettuno

Il grande Jazz sbarca a Messina al Marina del Nettuno. Uno tra i chitarristi italiani più affermati sulla scena internazionale del jazz, Gigi Cifarelli farà tappa nel suggestivo spazio che si affaccia sulla falce domenica 14 agosto dalle 20,30.

Gigi Cifarelli, all’anagrafe Luigi Massimo Cifarelli, è considerato uno dei chitarristi italiani più autorevoli a livello internazionale nel campo del jazz.

Molto apprezzato anche come cantante, ha lavorato al fianco di artisti come Chick Corea, Sam Rivers, Jack De Johnette, Gerry Mulligan, Tony Scott, Marcel Dadi, Brian Auger, Jimmy Owens, Mark Murphy. Tra gli italiani Mina, Nino Ferrer, Renato Zero, Tullio De Piscopo, Loredana Bertè, Mia Martini, Carlo Marrale (Matia Bazar), Bruno Lauzi, Daniele Silvestri, Dirotta su Cuba e molti altri nel Pop italiano.

