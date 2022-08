Maltempo, frana a Vulcano: senso unico alternato e limitazione di velocità a 30 Km/h lungo la S.P. n° 178

La III Direzione – Viabilità metropolitana – della Città Metropolitana di Messina ha

comunicato con ordinanza n. 40 dell’11 agosto 2022 l’istituzione del senso unico alternato

e limitazione della velocità a 30 Km/h, dal Km. 2+550 al Km. 2+600, della S.P. n. 178

ricadente nel Comune di Lipari, Isola di Vulcano.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto, a seguito di un violento nubifragio, una

parte della sede stradale della S.P. n° 178 al Km. 2+550 circa, dell’isola di Vulcano è stata

oggetto di un cedimento laterale causando il restringimento della carreggiata.

Facendo seguito alla comunicazione da parte dell’ufficio tecnico del comune di Lipari, con

la quale viene segnalata la sopracitata frana, il Dirigente della III Direzione -Viabilità

Metropolitana-, ha ritenuto necessaria, al fine di evitare rischi e pericoli per la pubblica

incolumità a persone e/o cose, l’emissione di ordinanza di istituzione del senso unico

alternato e la limitazione della velocità a 30 Km/h, dal Km. 2+550 al Km. 2+600 circa,

lungo la S.P. n° 178.

Il provvedimento di cui sopra sarà reso noto al pubblico mediante l’apposizione di idonea

segnaletica locale (anche di preavviso), come previsto dal D.Lgs.285/92 e ss.mm.ii. e il

D.P.R. 16/12/1992 n° 495

