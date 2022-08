VISICARO (Radicali Messina): “Città piegata agli interessi dei traghettatori”   

Città paralizzata per il controesodo, ma non solo. I tir in partenza per Villa San Giovanni rendono ancora peggiori le condizioni di sicurezza per gli automobilisti, messinesi in primis.

Sulla questione è intervenuto con una nota Saro Visicaro, storico radicale messinese che sulla questione del passaggio indiscriminato del gommato pesante ha fatto importanti battaglie civili:

“Come promesso i traghettatori privati sono «al fianco dell’amministrazione comunale».

Peccato che assieme, traghettatori e comune, vanno compatti contro gli interessi della Città. Messina ancora una volta , bloccata e paralizzata dai tir lasciati affluire senza limiti e regole verso l’imbarco della Rada privatizzata di viale della Libertà.

Incredibile il silenzio di Prefettura, polizia stradale , autorità portuale , cas, e…debolezze politiche. Ancora una volta tutta la città piegata agli interessi del transito dei mezzi gommati da e per la Calabria.

Nessun sindaco che sia mai stato capace di tutelare gli interessi dei cittadini. La loro sicurezza. La nostra stessa vita. Il blocco non procura solo i pur gravi ritardi nella mobilità ma impedisce i soccorsi sanitari delle ambulanze. gli interventi dei vigili del fuoco e della stessa Protezione civile.

Possibile che il servilismo generalizzato non riesca a capire tutto questo?”