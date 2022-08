Stromboli, Croce “stato di emergenza dalla Regione”

“Ieri, appresa la notizia della situazione critica, mi sono subito messo in contatto con il Capo della Protezione civile e ho sentito gli amici sul posto,rassicurandoli sull’intervento della @Regione_Sicilia che, sapevo, non sarebbe tardato”, così su Twitter l’avvocato Ferdinando Croce, Esperto del Presidente della Regione Siciliana per gli affari giuridico-amministrativi, in merito alla notizia della dichiarazione dello Stato d’Emergenza da parte della Regione, per l’isola di Stromboli.

“Ho convocato per il giorno di Ferragosto una apposita seduta straordinaria del governo regionale. In attesa di ricevere una dettagliata relazione dal capo della Protezione civile siciliana Salvo Cocina, sono in contatto con i nostri dirigenti che coordinano il lavoro sull’isola”, ha comunicato il Presidente Musumeci.

